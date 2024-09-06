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緯穎營收／8月321.92億元、年月大增 登近17月新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）6日公布8月單月合併營收為321.92億元，月增3.4%，年增65.5%，不僅達到全年高點，更寫下近17個月以來的新高紀錄，合併前8月營收達2,104.23億元，突破2千大關，年增約25.5%。緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，號稱「最純AI大廠」。內部持續看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢，外界也看好隨著伺服器出貨成長，營收可望再創新高。

緯穎近年持續擴充旗下各廠區的產能，目前旗下全球產能分布，可以從其營業額的分布範圍得知，公開資料顯示，目前約有70%、至75%之間的產能，來自於北美墨西哥廠所供應，另外有10%、至15%是來自向母公司緯創捷克廠所委託代工的產品，至於亞太地區，則也占有10%、至15%。

財務長陳昌偉日前透露，馬來西亞作為目前亞太區最主要的出貨地，其一廠已從去年下半年投產，不過擴產計劃持續推進，已開始進行新建二廠的進一步規畫；並自今年起將大陸的產能陸續轉出，並移至馬來西亞。至於北美墨西哥地區的擴產計劃，也在首季末尾正式自試產階段跨入量產，此外，他也看好在今年下半年，旗下全新AI伺服器產品也將問世，屆時將進一步助攻整體營運表現。

伺服器 營收 馬來西亞

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