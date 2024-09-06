緯創營收／8月898.21億元、年月雙增 繳全年次高紀錄

緯創（3231）6日公布8月單月合併營收898.21億元，月增4.2%，年增23.2%，表現達市場水準之上，合併前8月營收達6,551.7億元，年增17.2%。繳全年次高紀錄，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，吸引投資人關注。展望未來，隨著GPU伺服器新產能陸續完成擴充，看好位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，將再帶動集團GPU伺服器迎來新一波成長。

輝達在超強晶片GB200尚未正式量產前，現階段的出貨主力仍以H100為主，而手握H100伺服器基板獨家供應權的緯創也同樣看好整體市場的發展趨勢，而旗下生產據點已遍及中國大陸、日本、菲律賓、美國、荷蘭、捷克、墨西哥等國家，不過面對龐大的市場需求，團隊日前也再度斥資新台幣31億元在竹北地區，打造全新的伺服器產線，並將總部大樓移至新廠區，而該產能也將於第3季至年底開出。

展望未來，緯創近日傳出已接獲輝達最新AI大單，隨著供貨不斷增長之下，未來發展可期，而近日旗下墨西哥廠也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。