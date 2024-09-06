宏達電營收／8月2.04億元 月減12.4%

宏達電（2498）6日公布，8月合併營收2.04億元，月減12.4%、年減兩成；累計前8月合併營收17.98億元，年減31%。

宏達電日前推出全新虛擬空間創建工具 VIVERSE Create v1.0，進一步提升虛擬世界的創作自由度，創作者無需編寫程式或安裝套件，即可輕鬆打造互動式多人虛擬空間。該工具支援跨平台使用，創作者能透過瀏覽器在行動裝置、電腦和 XR 頭戴設備上體驗並分享虛擬空間，適合專業設計師及數位收藏愛好者等各類創作者使用。

此外，宏達電持續推動VIVERSE的創新發展，透過跨產業合作，在娛樂、醫療與遠端協作等領域展現沉浸式體驗的巨大潛力。與高雄市政府合作的數位生活體驗「VIVERSE元城市」，使虛擬展館成為民眾隨時隨地感受文化與藝術的沉浸式平台。衛武營國家藝術文化中心虛擬展館的全新內容也於暑假期間上線，讓使用者在虛擬空間中親身體驗高水準的藝術演出與互動。