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宏達電營收／8月2.04億元 月減12.45%、年減20.5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）6日公布8月合併營業收入為2.04億元，月減12.45%，年減20.5%；累計今年前8月合併營業收入為17.98億元，年減31.31%。

宏達電在其全球 HTC VIVE 虛擬實境 Facebook 粉絲團上發布「SEE THE WONDER」新品預告，相關訊息將在台灣時間9月18日晚上8時正式揭曉，宏達電新品即將亮相，為創新技術再添新篇章。

宏達電表示，HTC VIVE一向致力於以創新技術改變世界，持續驅動人們探索宇宙的無盡可能性。從為科學家找到控制和診治疾病的解方、引領學生深入探索世界、到為藝術家打造創作工具等，HTC VIVE不斷創造新的可能性。

宏達電強調，HTC VIVE透過沉浸式技術，將願景轉化為現實，延續人們之間的互動，及與環境和文化間的連結，也為人類社會帶來新的力量；此外，9月19日將舉行「2024 XR & AI Innovation Day」，將與XR相關領域開發者一同探索多元娛樂、表演體驗新浪潮。

宏達電推出全新虛擬空間創建工具 VIVERSE Create v1.0，進一步提升虛擬世界的創作自由度，創作者無需編寫程式或安裝套件，即可輕鬆打造互動式多人虛擬空間。該工具支援跨平台使用，創作者能透過瀏覽器在行動裝置、電腦和 XR 頭戴設備上體驗並分享虛擬空間，適合專業設計師及數位收藏愛好者等各類創作者使用。

VIVERSE Create v1.0提供簡易操作介面，並與Sketchfab無縫整合，讓使用者可以瀏覽並運用數百萬個 3D 模型。 新用戶可免費獲得一個虛擬空間，並上傳 3D 模型或媒體檔案打造沉浸式體驗，進一步推動虛擬世界的創作與應用。

此外，宏達電持續推動VIVERSE的創新發展，透過跨產業合作，在娛樂、醫療與遠端協作等領域展現沉浸式體驗的巨大潛力。與高雄市政府合作的數位生活體驗「VIVERSE元城市」，使虛擬展館成為民眾隨時隨地感受文化與藝術的沉浸式平台。衛武營國家藝術文化中心虛擬展館的全新內容也在暑假期間上線，讓使用者在虛擬空間中親身體驗高水準的藝術演出與互動。

HTC 宏達電

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