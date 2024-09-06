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威剛營收／8月30.29億元 看好記憶體合約價穩步走揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）6日公告8月合併營收為30.29億元，月減0.83%、年增1.93%，展望後市，看好第3季合約價持續穩步向上，記憶體現貨市場需求疲軟因素也已逐漸好轉，不僅本季營收可穩定發展，在過去幾季採購成本優勢下，預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。

威剛指出，目前對今年下半年與明年的DRAM市況依舊相當有信心，主要由於上游供應商持續提高HBM（高頻寬記憶體）的產能，預期整體DRAM產能將自第4季開始至明年下半年，逐季出現供應吃緊的情況。

威剛進一步說，加上AI PC與AI手機的滲透率將從今年第4季起增加，因此即便明年上游產能利用率及製程良率拉升，整體DRAM產出增加的速度仍趕不上需求大幅增長的速度。

至於在NAND Flash方面，威剛點出，各家上游供應商也同樣維持漲價步調，但在考量價格漲勢過高恐將壓抑終端消費性需求與單機搭載容量成長，下半年價格漲幅將逐步放緩，不過整體而言，NAND Flash市況仍是供需平穩。

以威剛8月產品結構而言，DRAM模組占整體營收比重達51.35%，SSD占比34.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品為14.1%。今年1-8月DRAM模組占比46.07%，其次為SSD營收貢獻比重28.23%，記憶卡、隨身碟與其他產品25.7%。

DRAM 威剛

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