玉晶光營收／8月26.4億元、月增16% 為近一年來新高
玉晶光（3406）公布8合併營收26.4億元，月增16.05%，為去年九月來新高，年減18.37%。
玉晶光累計今年前八月營收151.4億元，年增33.07%。玉晶光為iPhone鏡頭供應商之一，外界預期，隨i16新機鋪貨潮點火，推升本季營收將逐月向上。
玉晶光表示，8月較7月成長主要係因進入旺季，客戶拉貨力道較強，但也因為新產品較複雜，所以需要時間磨合，因此僅成長16%，此外，也因VR產品受到市場消費力道大幅減弱影響，所以較去年同期衰退。
公司表示，未來在新產品良率大幅的改善後，光學鏡頭成長應屬可期，但仍須看客戶實際拉貨情形。至於VR部分的需求、成長力道，則端看客戶產品是否獲得消費者青睞。
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