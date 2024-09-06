快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

玉晶光營收／8月26.4億元、月增16% 為近一年來新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

玉晶光（3406）公布8合併營收26.4億元，月增16.05%，為去年九月來新高，年減18.37%。

玉晶光累計今年前八月營收151.4億元，年增33.07%。玉晶光為iPhone鏡頭供應商之一，外界預期，隨i16新機鋪貨潮點火，推升本季營收將逐月向上。

玉晶光表示，8月較7月成長主要係因進入旺季，客戶拉貨力道較強，但也因為新產品較複雜，所以需要時間磨合，因此僅成長16%，此外，也因VR產品受到市場消費力道大幅減弱影響，所以較去年同期衰退。

公司表示，未來在新產品良率大幅的改善後，光學鏡頭成長應屬可期，但仍須看客戶實際拉貨情形。至於VR部分的需求、成長力道，則端看客戶產品是否獲得消費者青睞。

營收 玉晶光

延伸閱讀

台塑四寶8月營收與上月比都衰退 台化較去年同期小成長

崇友營收／8月4.1億元 928檔期有望推升新梯業務

TrendForce：iPhone 16採 A18處理器 定價持平 iPhone 15

iPhone 16系列採A18處理器 定價有望與15持平

相關新聞

台股上揚247點收21,435點 本周挫低832點

台股6日收盤上漲247.48點，終場以21,435.19 點作收，成交量2,682.49億元；台積電（2330）收盤價9...

台積電挑戰5日線 這2檔飆漲停領軍概念股上攻助陣

台股6日續往5日線挺進，盤中上漲逾200點，權王台積電（2330）開高挑戰5日線，京鼎（3413）及瑞耘（6532）衝上...

大立光8月營收創高 但股價卻不給力

大立光（3008）8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，不過，9月拉貨動能可能下滑，台股6日開高，蘋概三王中僅大立...

鴻海營收衝出最強8月 本季能見度比之前更好 樂觀營運雙增

鴻海昨（5）日公布8月合併營收5,483億元，為同期新高，受iPhone進入新舊產品轉換期的影響，月減4.2%，但較去年...

大立光好威 8月營收創高 衝上70億元 公司：9月動能下滑

大立光昨（5）日公布8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，月增29.1%，年增54.2%，優於市場預期，並且連續六...

外購稜鏡組裝鏡頭影響毛利率 大立光亮麗業績藏隱憂

大立光8月營收意外創新高，市場大為驚艷，但潛望式鏡頭大增，外購稜鏡組裝鏡頭是毛利率一大致命傷，手機最大市場中國大陸終端消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。