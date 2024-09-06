台股上揚247點收21,435點 本周挫低832點

台股6日收盤上漲247.48點，終場以21,435.19 點作收，成交量2,682.49億元；台積電（2330）收盤價918元，上漲16元、漲幅1.77%。台股本周下挫832.9點。

今日成交金額大且走高為：廣達、均豪、聯發科、萬潤、世芯-KY、和椿、喬福、嘉澤、緯穎、創意、鈊象及中信金；成交金額大且疲軟者有：大立光、奇鋐、華城、系微、羅昇、祥碩、精材、盟立、怡利電及雙鴻。

第一金投顧表示，均要留意隨時仍有下殺打底第二隻腳的可能，下方支撐點位看整數關卡20,000點、前波低點19,662點與年線 19,362 點，操作宜謹慎保守，若有反彈可先調節汰弱留強，切記勿汰強留弱，並稍安勿躁步步為營，勿躁進加碼以防持續下挫，嚴格控制槓桿比率與風險，可挑選8月營收持續增⻑保有基本面的公司，避開基本面較差與融資水位較高的股票。

短期目光主軸可關注陸續開出的8月營收數字保有增⻑者，選股持續增⻑有基本面支撐為佳，基期較低的紡織族群如聚陽（1477）、儒鴻（1476）、來億-KY（6890）等，腳踏車族群巨大（9921）、美利達（9914）與工具機、汽車相關類股，市場議題可關注國際半導體展聚焦的先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等產業熱門議題，而拉回之際逢低布局仍可留意蘋果相關概念股，蘋果將於9月10日舉行新品發表會，預期將會推出iPhone 16系列、新款AirPods和Apple Watch等裝置。