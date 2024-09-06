快訊

拔樁？盧秀燕夜宴韓國瑜過半藍委 兩大派系龍頭壯聲勢

泰國最年輕女總理！塔克辛家族重掌大權，卻危機顯現？

民眾黨號召全民開講抗議司法濫權 首站周日立院旁登場

台股14千金再現 創意連三天闖關、盤中衝上千元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股盤中再現14千金，創意（3443）連續3個交易日闖千元關卡，前兩天都是功敗垂成，6日以低盤開出後股價翻紅，一度衝達1,030元，重返千金股行列，盤中漲幅逾4%，挑戰5日線。

創意股價在從6月18日的1,690元走跌以來，不到兩個月時間，一度下滑至862元，股價接近腰斬，之後往上拉升再回到千元之上，不過，近日千元關再度失守，4日及5日都是開高走低的表現，最終不到千元收盤，6日以973元開出，下跌12元，一度再下滑至963元，之後往上拉升翻紅，一度衝達1,030元，盤中漲幅逾4%。

創意8月營收19.45億元，月減33.01%，年減14.41%，累計創意今年前八月營收172.58億元，年減1.95%；創意第2季稅後純益9.07億元，每股純益6.78元，為近三個季度以來的高點，歷年同期新高；累計上半年獲利15.7億元，每股純益11.72元。

創意預估第3季營收季減約個位數百分比，委託設計服務（NRE）業績因第2上季創歷史新高，第3季雖雙位數百分比下滑，但仍可維持相對高檔；預估量產營收與第2季持平。

創意預期，由於AI ASIC與商用需求不錯的挹注，雖然今年消費性電子相關需求仍然疲弱，但今年營收約與去年持平至小幅成長，NRE力拚雙位數成長，明年有機會繼續成長。

營收

延伸閱讀

大盤高低震盪 法人：台股基金高息 ETF 定期定額逢低加碼

今年來台股各類型基金平均逾一成 ETF含息報酬15.87%

高息ETF長線買點浮現

2,174億！台股外資連12賣 八大行庫進場承接、買盤瞄準電子權值股

相關新聞

台積電挑戰5日線 這2檔飆漲停領軍概念股上攻助陣

台股6日續往5日線挺進，盤中上漲逾200點，權王台積電（2330）開高挑戰5日線，京鼎（3413）及瑞耘（6532）衝上...

大立光8月營收創高 但股價卻不給力

大立光（3008）8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，不過，9月拉貨動能可能下滑，台股6日開高，蘋概三王中僅大立...

鴻海營收衝出最強8月 本季能見度比之前更好 樂觀營運雙增

鴻海昨（5）日公布8月合併營收5,483億元，為同期新高，受iPhone進入新舊產品轉換期的影響，月減4.2%，但較去年...

大立光好威 8月營收創高 衝上70億元 公司：9月動能下滑

大立光昨（5）日公布8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，月增29.1%，年增54.2%，優於市場預期，並且連續六...

外購稜鏡組裝鏡頭影響毛利率 大立光亮麗業績藏隱憂

大立光8月營收意外創新高，市場大為驚艷，但潛望式鏡頭大增，外購稜鏡組裝鏡頭是毛利率一大致命傷，手機最大市場中國大陸終端消...

廣達：AI下半年只會更好 法人估前三季EPS 11元起跳

廣達執行副總經理楊麒令昨（5）日表示，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」；他並預告，廣達第2季財報非常好，第3季看起來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。