台股14千金再現 創意連三天闖關、盤中衝上千元

台股盤中再現14千金，創意（3443）連續3個交易日闖千元關卡，前兩天都是功敗垂成，6日以低盤開出後股價翻紅，一度衝達1,030元，重返千金股行列，盤中漲幅逾4%，挑戰5日線。

創意股價在從6月18日的1,690元走跌以來，不到兩個月時間，一度下滑至862元，股價接近腰斬，之後往上拉升再回到千元之上，不過，近日千元關再度失守，4日及5日都是開高走低的表現，最終不到千元收盤，6日以973元開出，下跌12元，一度再下滑至963元，之後往上拉升翻紅，一度衝達1,030元，盤中漲幅逾4%。

創意8月營收19.45億元，月減33.01%，年減14.41%，累計創意今年前八月營收172.58億元，年減1.95%；創意第2季稅後純益9.07億元，每股純益6.78元，為近三個季度以來的高點，歷年同期新高；累計上半年獲利15.7億元，每股純益11.72元。

創意預估第3季營收季減約個位數百分比，委託設計服務（NRE）業績因第2上季創歷史新高，第3季雖雙位數百分比下滑，但仍可維持相對高檔；預估量產營收與第2季持平。

創意預期，由於AI ASIC與商用需求不錯的挹注，雖然今年消費性電子相關需求仍然疲弱，但今年營收約與去年持平至小幅成長，NRE力拚雙位數成長，明年有機會繼續成長。