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臻鼎8月營收創同期新高 法人估今年 EPS 8.8元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臻鼎-KY（4958）8月營收月增32%、年增29%，創下歷年同期新高，分析師表示，主要是時值美系手機大客戶出貨旺季，亦可望帶動第3季營收與毛利率大幅跳升，雖近年積極切入載板市場，新產能持續開出將有較高折舊費用產生，但預估全年每股獲利（EPS）成長至8.8元。

法人機構表示，臻鼎-KY的8月營收月、年雙增，主要是受惠美系大客戶新手機主板與軟板拉貨動能，累計前八月營收961.9億元，年增21.5%，為歷年同期次高。並依據7、8月營收開出數據，上調第3季營收預估至508.8億元，季增57%、年增21.5%，毛利率21.5%，稅後純益31.9億元，季增556%、年增40.5%，EPS約3.3元。

展望2024年，隨著各類終端裝置導入更多AI應用，PCB規格與用量將持續提升，可望達成營收將連續兩年雙位數成長、毛利率持續提升的公司目標，預估今營收1,728億元，年增14.1%，毛利率19.03%，稅後純益84.1億元，季增36%，EPS為8.8元。

毛利率 營收

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