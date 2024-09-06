聽新聞
test
0:00 / 0:00

大立光好威 8月營收創高 衝上70億元 公司：9月動能下滑

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光（3008）昨（5）日公布8月合併營收70.18億元。 聯合報系資料照
大立光（3008）昨（5）日公布8月合併營收70.18億元。 聯合報系資料照

大立光營收 圖／經濟日報提供
大立光營收 圖／經濟日報提供

大立光（3008）昨（5）日公布8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，月增29.1%，年增54.2%，優於市場預期，並且連續六個月走升，反映蘋果iPhone 16系列新機鋪貨旺季與部分非蘋客戶提前拉貨。不過，大立光坦言，9月拉貨動能將較8月下滑。

大立光預告9月拉貨動能下滑，引發市場關注是否智慧手機後續拉貨動能隨之趨緩。法人指出，即便大立光9月拉貨動能將下滑，考量8月營收已衝破70億元大關，本季營收仍有機會突破180億元，挑戰單季新高。大立不評論法人預估數字。

大立光前八月營收347.42億元，年增36.8%。昨天股價收平盤2,925元，外資連兩日賣超，投信法人連九日買超力挺，仍為台股股后，僅次於信驊。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單。蘋果及華為新機均於台北時間10日舉行新品發布會，美中兩大科技巨頭新品對決，引發市場高度關注。

華為預告將發布「顛覆性」產品，外界預期，華為三折疊螢幕手機將問世，大立光為兩大陣營高階手機鏡頭主力供應商，隨客戶新機鋪貨潮點火，推升大立光本季營運暢旺。大立光不評論法人預估的財務數字。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，下半年潛望式鏡頭的量也比較多，部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，如果拉貨得多，對大立光營運添助益。

依據近期市場陸續曝光iPhone 16系列新機鏡頭規格，今年新機將去年首度推出的潛望式鏡頭下放其他機種，旗艦型機種iPhone 16 Pro Max導入超級望遠鏡頭，大幅提升望遠長焦鏡光學變焦拍攝能力，並改善夜拍和鬼影問題，旗艦版Pro系列的超廣角鏡頭也從1,200萬升級至4,800萬畫素。

外界預期，潛望式鏡頭仍採G+P（玻璃+塑膠）混合式鏡頭設計，且每個潛望式鏡頭需搭載兩片稜鏡，大立光雖未供貨，但外購稜鏡組裝鏡頭，且潛望式鏡頭因下放至其他機種，出貨量較iPhone 15大幅增長，推升8月營收衝新高。

大立光 手機鏡頭 高階手機

延伸閱讀

Metalens掀光學技術新革命 蘋果發展3D影像升級關鍵技術

蘋概股的新動能來了嗎？iPhone 16能催出AI智慧機換機潮？

鴻海、大立光 認購夯

iPhone 新機9月亮相 法人看好台積電、大立光等蘋果概念股

相關新聞

大立光好威 8月營收創高 衝上70億元 公司：9月動能下滑

大立光昨（5）日公布8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，月增29.1%，年增54.2%，優於市場預期，並且連續六...

廣達：AI下半年只會更好 法人估前三季EPS 11元起跳

廣達執行副總經理楊麒令昨（5）日表示，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」；他並預告，廣達第2季財報非常好，第3季看起來...

鴻海營收衝出最強8月 本季能見度比之前更好 樂觀營運雙增

鴻海昨（5）日公布8月合併營收5,483億元，為同期新高，受iPhone進入新舊產品轉換期的影響，月減4.2%，但較去年...

外購稜鏡組裝鏡頭影響毛利率 大立光亮麗業績藏隱憂

大立光8月營收意外創新高，市場大為驚艷，但潛望式鏡頭大增，外購稜鏡組裝鏡頭是毛利率一大致命傷，手機最大市場中國大陸終端消...

台虹營收／8月9.65億元 電子材料營收創同期新高

軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠商台虹（8039）今日公布2024年8月份合併營業收入為新臺幣9.65億元，較上月減少5....

高盛科技論壇關注「五大焦點」 按讚14家台廠

高盛證券本周（9月2-5日）舉行科技論壇，邀請51家涵蓋AI伺服器、iPhone 16、及半導體等相關重量級公司與會。除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。