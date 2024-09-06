大立光好威 8月營收創高 衝上70億元 公司：9月動能下滑

大立光營收 圖／經濟日報提供

大立光（3008）昨（5）日公布8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，月增29.1%，年增54.2%，優於市場預期，並且連續六個月走升，反映蘋果iPhone 16系列新機鋪貨旺季與部分非蘋客戶提前拉貨。不過，大立光坦言，9月拉貨動能將較8月下滑。

大立光預告9月拉貨動能下滑，引發市場關注是否智慧手機後續拉貨動能隨之趨緩。法人指出，即便大立光9月拉貨動能將下滑，考量8月營收已衝破70億元大關，本季營收仍有機會突破180億元，挑戰單季新高。大立不評論法人預估數字。

大立光前八月營收347.42億元，年增36.8%。昨天股價收平盤2,925元，外資連兩日賣超，投信法人連九日買超力挺，仍為台股股后，僅次於信驊。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單。蘋果及華為新機均於台北時間10日舉行新品發布會，美中兩大科技巨頭新品對決，引發市場高度關注。

華為預告將發布「顛覆性」產品，外界預期，華為三折疊螢幕手機將問世，大立光為兩大陣營高階手機鏡頭主力供應商，隨客戶新機鋪貨潮點火，推升大立光本季營運暢旺。大立光不評論法人預估的財務數字。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，下半年潛望式鏡頭的量也比較多，部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，如果拉貨得多，對大立光營運添助益。

依據近期市場陸續曝光iPhone 16系列新機鏡頭規格，今年新機將去年首度推出的潛望式鏡頭下放其他機種，旗艦型機種iPhone 16 Pro Max導入超級望遠鏡頭，大幅提升望遠長焦鏡光學變焦拍攝能力，並改善夜拍和鬼影問題，旗艦版Pro系列的超廣角鏡頭也從1,200萬升級至4,800萬畫素。

外界預期，潛望式鏡頭仍採G+P（玻璃+塑膠）混合式鏡頭設計，且每個潛望式鏡頭需搭載兩片稜鏡，大立光雖未供貨，但外購稜鏡組裝鏡頭，且潛望式鏡頭因下放至其他機種，出貨量較iPhone 15大幅增長，推升8月營收衝新高。