外購稜鏡組裝鏡頭影響毛利率 大立光亮麗業績藏隱憂

大立光（3008）8月營收意外創新高，市場大為驚艷，但潛望式鏡頭大增，外購稜鏡組裝鏡頭是毛利率一大致命傷，手機最大市場中國大陸終端消費買氣仍低迷，加上新台幣對美元匯率走升，亮麗營收數字背後仍潛藏不少隱憂。

去年蘋果首度在iPhone 15 Pro Max搭載潛望式鏡頭，但鏡頭需配稜鏡，大立光外購模組，導致去年第3季毛利率驟降至42.5%的十年新低。

大立光董事長林恩平先前在法說會上說明，外購稜鏡組裝和多年前外購音圈馬達（VCM）一樣，帶動營收增長，但買入組裝則增加組裝費，「折損率低，就多賺一點，折損率高，就沒得賺了。」

去年iPhone 15僅一款手機搭載潛望式鏡頭，但今年iPhone 16將潛望式鏡頭下放至其他機種，大立光8月營收70.18億元中，很大一部分是外購稜鏡「膨脹」出來的數字，但對第3季毛利率的影響則要看大立光生產良率。

以手機規格來看，今年iPhone 16和華為旗艦機Mate 70系列，鏡頭規格大多沿用前一代機種，對於鏡頭廠平均銷售單價助益有限，鏡頭廠要創造更多獲利得依賴良率提升。

以市場銷售來看，蘋果去年下半年處境艱辛，在消費主力大陸市場，上半年中國手機銷售排名，蘋果已跌出前五大排名之外，蘋果期盼iPhone 16藉由AI功能刺激市場對新機的需求，並訂下積極的銷售目標，但全球政經局勢動盪，終端消費市場對於價格敏感，新機能否刺激新一波換機潮，仍待考驗。