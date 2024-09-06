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鴻海營收衝出最強8月 本季能見度比之前更好 樂觀營運雙增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海昨日公布8月合併營收5,483億元，為同期新高。 聯合報系資料照
鴻海昨日公布8月合併營收5,483億元，為同期新高。 聯合報系資料照

鴻海營收 圖／經濟日報提供
鴻海營收 圖／經濟日報提供

鴻海（2317）昨（5）日公布8月合併營收5,483億元，為同期新高，受iPhone進入新舊產品轉換期的影響，月減4.2%，但較去年同期大增32.81%；前八月合併營收3.99兆元，為同期最佳，年增9.52%。

展望未來，鴻海表示，進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，預估本季營運將繳出較上季與去年同期「雙成長」的成績單，目前的能見度也較前次預估時更佳。

鴻海董事長劉揚偉之前針對下半年景氣的答案，是豎起大拇指說「不錯」，並表示最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。

鴻海分析，8月營收與7月相較，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」約略持平，但AI雲端產品的拉貨動能持續。「消費智能產品類別」則略微衰退，主要是產品進入新舊產品的轉換期。

與去年同期相較，8月營收當中，「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」、「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」皆強勁成長，主因AI雲端產品與新品拉貨等效應，以及零組件與車用業務出貨成長。

就前八月營收與去年同期相較，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長，主要受惠AI伺服器需求強勁，零組件出貨增加與車用業務出貨增加；「電腦終端產品類別」顯著成長，因主要產品新機上市。不過，「消費智能產品類別」略微衰退表現，中國大陸鄭州廠區受疫情影響訂單，推遲到去年第1季生產，去年基期較高，此類別年對年略微衰退。

鴻海旗下富智康（FIH）昨天也宣布參展全球最大汽車零配件雙年展「2024法蘭克福汽車零配件展」，將展示4G、5G車載資通訊控制單元、車載信息娛樂系統，智能座艙、先進駕駛輔助系統、配電裝置、以及區域控制單元等車用電子解決方案。

富智康從智慧手機積極拓展車用電子商機，可望繼夏普之後，第二家成為助益鴻海的轉投資公司。

營收 雲端 鴻海

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