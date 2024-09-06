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廣達：AI下半年只會更好 法人估前三季EPS 11元起跳

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達第2季毛利、營業利益與稅後純益均創單季新高。記者吳康瑋／攝影
廣達第2季毛利、營業利益與稅後純益均創單季新高。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）執行副總經理楊麒令昨（5）日表示，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」；他並預告，廣達第2季財報非常好，第3季看起來還會更出色。廣達第2季毛利、營業利益與稅後純益均創單季新高，楊麒令透露第3季「更上層樓」，意味廣達第3季獲利將再締新猷。

楊麒令昨日出席「達梭系統2024臺灣年度高峰論壇」，他受訪時指出，供應鏈情況持續轉佳，下半年AI發展更好，雖然有些產品進入轉換期，市場對輝達（NVIDIA）Hopper架構等既有產品需求還是非常強勁。

廣達楊麒令談話重點 圖／經濟日報提供
廣達楊麒令談話重點 圖／經濟日報提供

廣達第2季財報繳出亮眼成績單，單季毛利率衝上8.58%，呈現「三率三升」，三率同寫20年新高，稅後純益151.28億元，每股純益3.92元；上半年獲利271.96億元，年增逾六成，為同期最佳，每股大賺7.06元。

楊麒令釋出「第3季獲利再升溫」訊息，法人看好廣達前三季可望賺逾一個股本，每股純益至少11元起跳。

廣達第3季筆電業務進入出貨旺季，出貨量將優於第2季，AI伺服器方面，第2季在GPU供應改善下，AI伺服器占整體伺服器營收已提前衝破五成大關，Hopper架構需求強勁，供貨改善帶動廣達第3季相關營收占比再拉升。不過，廣達財務長楊俊烈先前在法說會上指出，AI伺服器出貨量成長，將壓抑第3季毛利率表現，將較前季下滑。

楊麒令昨日認為，台股近期崩跌只是短暫的市場波動，主要是輝達面臨反壟斷調查消息影響，但輝達否認受調查，預期市場應該會迅速恢復正常。AI需求還是持續往上升，後續業績表現大家慢慢可以看到，市場自然會回穩。

超微（AMD）先前併購伺服器供應商ZT Systems，被問到是否收購ZT Systems分割出售的硬體製造事業，楊麒說，廣達本身持續擴廠，短時間內應該不太可能考慮，會專注擴充自有產能。

楊麒令參加論壇指出，大型製造業及雲端服務業對AI伺服器需求大增，但傳統機房業者並非都能打造絕佳散熱、導熱的AI運算空間，雲達和達梭系統合作，推動資料中心的能源效率設計最佳化平台，打造具備散熱、節能、高速運算的一站式的AI算力解決方案。

他說，雙方在雲達AI機房進行POC認證階段，為集團省下不少電力支出，下階段是擴大相關產品的適用性並向客戶推廣。


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