富采、億光8月營收年月雙增
富采（3714）5日公告今年8月營收23.6億元，月增2.96%，年增15.26%，改寫2022年5月以來新高；億光（2393）公告今年8月營收19.24億元，月增4.89%，年增20.45%，寫近四個月新高。
富采累計今年1-8月營收168.41億元，年增15.32%。展望營運，富采表示，第3季終端市場熱度沒有像往年那麼熱，將審慎應對，將持續改善產品組合，提高高毛利產品比重，預期第3季營收將與第2季相當。
億光5日公告今年8月營收19.24億元，月增4.89%，年增20.45%，寫近四個月新高，億光累計今年1-8月營收142.65億元，年增20.14%。展望今年，億光認為，景氣比去年好，今年可望逐季成長，下半年優於上半年。
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