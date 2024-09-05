美律8月營收月增18% 十個月高點
電聲元件大廠美律（2439）昨（5）日公告8月合併營收營收45.04億元，攀上十個月來高點，也是今年以來最佳，月增18.3%，年增74.3%；前八月合併營收269.54億元，年增31.6%。
美律8月營收創高，主因美系大客戶拉貨動能強勁。展望未來，美律先前於股東會指出，訂單能見度相當高，預估今年營運逐季走強，下半年優於上半年，全年營收較去年雙位數成長無虞。
美律電聲產品分為耳機與麥克風；其中，耳機業務部份，目前全球前五大電競耳機品牌廠，有四家為美律過往長期合作的客戶，第五家電競耳機品牌廠也將在今年起將下單美律，上述客戶中，美律供貨比重均超過五成。
目前電競耳機約占美律整體營收比重近二成，隨著大單入袋，未來電競耳機營收比重有望進一步擴大。
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