崇越 擬設捷克物流中心

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）董事長潘重良昨（5）日表示，持續看好先進製程熱潮帶動相關材料需求，並樂觀看待先進封裝領域材料倍數成長。崇越集團執行董事李正榮則提到，正評估在捷克邊境、距離德勒斯登約60公里的烏斯季設立物流中心。

展望2025年，潘重良維持正向看法，尤其在AI需求持續升溫帶動下，先進製程將持續滿載，有利相關產品出貨。環保工程方面，崇越近年積極布局海外並打入多家半導體客戶供應鏈，海外能見度佳，看好新加坡及馬來西亞在半導體前段、後段都有需求；印度方面，目前正在洽談中，預期進度不會那麼快。

李正榮透露，正和客戶討論如何在歐洲供應相關氣體、化學品，協助客戶達成供應鏈整合，目前希望能與捷克政府合作，成立類似園區，讓園區的食衣住行能夠一併規劃，供應鏈進駐會比較容易，預計最快2025下半年在當地成立物流中心，今年底前將決定具體細節。

崇越並攜手合作夥伴永純應用材料推出全氟濾心再生技術，可將原本要報廢的濾心還原回原廠出廠前的壓損和濾效，除了能幫客戶節省濾心使用成本約30%至50%，每支囊式全氟濾心還可減少41公斤的二氧化碳約當量。綠色再生全氟濾心再生技術已成功通過數家晶圓廠驗證，未來市場潛力大。

除了濾心再生技術外，崇越指出，開發半導體中古設備整合服務，提供部品回收清洗和修復、零件維修、設備翻新，並有專業工程團隊協助半導體產業客戶安裝測試，透過回收再利用，減少製程廢棄物，落實企業永續。

半導體 生技

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