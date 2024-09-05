網通大廠智邦（2345）昨（5）日公布8月合併營收首次突破90億元、達94.17億元，創新高，月增27.2%，年增7.9%，前八月合併營收為614.06億元，為同期最佳，年增12.2%。

法人表示，受惠主要客戶對高階交換器及AI加速器需求旺盛，推升智邦8月合併營收改寫新猷。統計智邦7、8月合併營收已達181.46億元，預估9月業績可望維持高檔，單季營收可望再創單季新高。智邦昨日股價上漲12元，收514元。

智邦日前宣布，從通訊端的交換器，跨向運算端的AI伺服器，以開放的態度，打造AI端到端整體解決方案，成為科技服務提供者，要站在趨勢的浪頭上，掌握正在展開的AI商機，今年業績成長目標維持二位數百分比變。

智邦今年11月將進駐竹北AI科技園區總部，展開大徵才，預計招募400至500名新進人員，以AI等研發人員為主加上部分生產及測試人員為主。智邦竹北AI科技園區總投資33.4億元，基地面積9,744平方公尺，建築物總面積52,398平方公尺，為地下兩層，地上八層建築。

未來智邦竹北AI科技園區總部，定位為智邦集團全球創新中樞，除擴張生產線，更要落實AI應用的場域，原科學園區辦公室，將以新竹分公司方式維持營運。

【記者尹慧中、劉芳妙／台北報導】全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（5）日公告8月合併營收178.14億元，為同期新高，月增32.4%，年增29.2%；前八月合併營收961.94億元，同期次高，年增21.5%。

受惠PC應用及智慧物聯兩大產品貢獻，致伸昨日公布8月合併營收56.2億元，月增12%，為去年3月以來高點，年增8.2%；前八月合併營收396.6億元，年減3.2%。