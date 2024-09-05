聯電 連兩月營收站穩200億

晶圓代工大廠聯電（2303）昨（5）日公布8月合併營收為206.45億元，年增8.94%，月減1.2%，連續兩個月站穩200億元大關，寫同期次高；累計今年前8月營收為1529.73億元，和去年同期相比年增3%，續創同期次高。

針對第3季，聯電看好，在通訊和電腦市場需求支撐下，產能利用率可望提升至近70%，晶圓出貨量季增4-6%，受折舊增加及電費上漲影響，預期毛利率將在34-36%左右。

共同總經理王石先前曾說，評估本季，終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升，公司的22／28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，尤其在下半年，22／28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。

聯電預計下半年將面臨部分獲利壓力，儘管面臨成本挑戰，王石強調，聯電有信心如同過往在逆境中展現韌性、維持穩健獲利，並透過差異化的技術解決方案與多元製造布局策略，協助客戶強化供應鏈管理。