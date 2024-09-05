群光8月營收月增16% 近兩年最佳

主力產品鍵盤營收衝高，加上運動攝影機新機種順利量產，群光（2385）昨（5）日公告8月營收96.87億元，月增16%，為23個月來最佳水準。

群光8月營收年增12%，累計今年前八月營收655.88億元，年增1.3%。群光昨天股價收158元，上漲1元，投信法人連八日買超。

法人估計，群光本季鍵盤營收有望維持在高檔，影像及電源營收明顯增溫，營收有機會寫下八季來新高，產品組合優化及嚴控成本，加上業外蘇州廠處分收益進補，單季獲利有望連兩季改寫新猷，全年獲利也有機會再創新高，連四年賺逾一個股本，全年EPS有望首度突破12元。不過，群光昨天不評論法人預估的財務數字。

依8月營收結構，群光三大產品線中，以影像產品最為強勁，月增逾三成，年增也接近三成，上季原定量產運動攝影機的新機種移至本季量產，客戶拉貨暢旺，8月鍵盤營收為今年以來新高，商用機種出貨順暢，帶動LED背光鍵盤滲透率上揚，有助於鍵盤營收維持在高點，挹注獲利。

在AI影像產品方面，本季來自運動攝影機、智慧視訊會議系統、以及商用監測影像產品需求強勁，預期AI影像產品組合進一步改善，帶動獲利成長。群光預計今年下半年隨著客戶持續推出AI PC新機種，滲透率將再快速提升。