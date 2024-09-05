英特爾新品 將催動宏碁PC商機

經濟日報／ 特派記者吳凱中／德國柏林5日電

隨著英特爾（Intel）AI PC晶片正式推出，市場看好有望帶動商用PC市場需求，宏碁（2353）營運長高樹國分析，商用PC市場長年採用x86架構，第4季在英特爾新產品上市下，可望帶動商用PC市場需求，且因微軟明年將停止支援Windows 10作業系統，也將對商用市場帶來一定的幫助。

三大晶片廠商皆推出新AI PC晶片後，能否帶動商用市場今年下半年到明年上半年新一波需求，受到關注。高樹國認為，以市場上玩家來看，高通目前在商用領域仍有限制存在，且從過去一季度銷售看，搭載高通晶片的AI PC主要出貨領域仍是消費性市場。

高樹國指出，從今年第4季開始，超微、英特爾產品都會進入市場，由於商用市場多年來都採用x86架構，所以理論上將帶動商用PC市場的需求。

高樹國強調，實際狀況仍要看企業客戶對於轉換系統的態度，企業客戶換機通常較慢，要等到新系統穩定後才要轉換，目前狀況是硬體已經準備好了，軟體也OK，就看客人轉換新品態度及時間，但從產業趨勢看，由於微軟明年停止支援Windows 10作業系統，對整體商用市場換機將有幫助。

針對新發表的「Project DualPlay」電競筆電概念機，高樹國指出，概念機是為測試市場反應，也讓供應商了解技術應用。概念機通常難度很高，除客戶願意買單之外，技術端也要能提供量產能力，才可做到100%產品化。如果概念機得到很多正面回饋，代表市場有需求，宏碁可能嘗試結合電競筆電和掌機。

晶片 英特爾 電競筆電

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