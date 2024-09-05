高盛科技論壇關注「五大焦點」 按讚14家台廠

高盛證券本周（9月2-5日）舉行科技論壇，邀請51家涵蓋AI伺服器、iPhone 16、及半導體等相關重量級公司與會。除了關注伺服器、可折疊智慧機等五大焦點外，還看好相關台廠包括鴻海（2317）、廣達（2382）、新日興（3376）等，均給予「買進」評等。

在科技發展趨勢方面，高盛關注五大焦點，包括：AI伺服器、可折疊智慧機、AI PC、面板與電子紙、網通設備等。

在AI伺服器上，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱表示，隨著GPU供應改善以及H系列AI伺服器新型號的推出，企業對於2024年下半年出貨量增長抱有樂觀預期。由於AI伺服器對計算能力的要求較高，客戶正逐漸轉向使用液冷系統，而主要零組件製造商和ODM對2024年底需求強勁。

另外，摺疊手機帶來的新使用場景和新形態設計，企業對其滲透率上升表示樂觀，預計高端品牌將因其現有消費者的購買力較強，出貨量會顯著增長。

AI PC方面，張博凱預計，AI PC將於2025年開始大幅滲透，屆時會有更多型號在多個晶片組平台，包括在高通、超微（AMD）、Intel上推出。

面板與電子紙上，預計面板價格將在2024年第4季回升。台灣面板製造商則專注於高端技術，如 Micro-LED 和車載顯示器；電子紙在庫存健康及終端市場應用擴大的推動下，預計今年下半年將實現增長。網通設備相關公司則預計近期需求強勁且持續增長。

其中，台廠建議買進名單，包括AI伺服器的鴻海、FII、廣達、技嘉（2376）、緯穎（6669）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、川湖（2059）；可折疊智慧機看好新日興、富士達；AI PC看好華碩（2357）；電子紙看好元太（8069）；網通設備則看好啟碁（6285）。相關台廠均給予「買進」評等。

在相關個股方面，張博凱分析，緯創2024年下半年AI伺服器需求保持樂觀，隨著GPU供應的改善，訂單逐漸增加；奇鋐積極擴大產能，提供完整的液冷解決方案，預計第3季月營收將持續增長，且第4季度營收也將逐步增加；新日興對2024年下半年的展望保持樂觀，預計穿戴裝置及周邊產品的收入增長將超越筆記型電腦。