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是方營收／8月3.16億元 史上第三高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

是方（6561）8月營收3.16億元，月減11.9%，年增14.9%，維持高檔水準，終止連續兩個月創歷史新高的紀錄。

是方近期受惠LY2啟用商轉，吸引國際尖牙股FAAMG及AI相關應用客戶進駐，推升營收穩定成長，6月營收來到3.34億元，7月攀高至3.59億元，連續兩個月創新高。

是方8月營收雖終止連續兩月創新高紀錄，但仍是史上單月第三高，累計前8月營收24.27億元，年增13.2%，創歷史同期新高。

今年上半年是方來自IDC服務及雲端應用服務，IDC年成長18.2%，雲端應用年成長10.53%。加上LY2加入營運，下半年營收可望優於上半年。

是方日前透露，看好AI是未來十年產業大方向，不愁沒客戶，目前銷售率已經達七成水準。

營收 雲端

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