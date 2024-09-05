東陽、中興電8月營收創同期新高

車用零配件廠東陽下午公布8月自結合併營收新台幣21.27億元，月增5.46%，年增2.39%，創同期新高；重電廠中興電工自結8月營收21.96億元，月增5.29%，年增18.69%，也創同期新高。

東陽統計8月售後維修市場件（AM）事業自結營收16.14億元，年成長1.3%，前8月自結累計營收122.91億元，年成長11%，均創同期新高。

東陽8月原廠委託製造（OEM）事業自結營收5.13億元，較去年同期成長6%，前8月自結累計營收42.13億元，年增4%，創7年來同期高點。

東陽前8月累計自結合併營收165.04億元，年增8.96%，也是同期新高。東陽指出，8月雖受海運缺櫃、缺艙、高運費影響，表現仍淡季不淡，台南七股、新市園區設廠計畫持續進行，並繼續覓地擴廠，增加本廠產能及設備，保持市場競爭力，因應未來3至5年長期發展需求。

中興電自結前8月合併營收165.54億元，年增13.47%。中興電看好今年業績持續成長，其中重電設備、太陽能、氫能/儲能/微電網等綠能業績，占中興電整體業績比重上看75%。

市場人士預估，中興電今年毛利率可回到3成水準，毛利率和營運可逐季成長，預估今年業績可超過240億元，年增近13%，再創新高可期。