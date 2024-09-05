臻鼎營收／8月創歷年同期新高 下半年進入傳統旺季
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於5日公布2024年8月合併營收為新台幣178.14億元，年增29.2%，月增32.4%，創下歷年同期新高；累計1至8月營收達新台幣961.94億元，年增21.5%，創下歷年同期次高。
臻鼎表示，8月營收維持強勁年增與月增，以年增角度而言，IC載板營收年增幅度最大，並續創單月歷史新高，其次為行動通訊與車載/伺服器/基地台，分別創下歷年同期新高，整體營收表現符合公司先前法說會的預期。
臻鼎指出，隨著下半年進入傳統旺季，客戶新品即將發布，公司將持續受惠客戶新品備貨需求，同時IC載板、伺服器、車載亦將成長，下半年各產品線的產能利用率預期都將攀升，正向看待全年營運表現。
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