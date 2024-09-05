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致伸營收／8月56.2億元 為去年3月以來最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）5日公布8月營收56.2億元，月增12%，為去年3月以來新高，較去年同期年增8.2%。累計今年前八月合併營收396.6億元，年減3.2%。致伸8月營收呈現年月雙增，主因資訊產品及智慧物聯兩大產品應用貢獻。

致伸表示，近年公司憑藉其人機介面、視覺影像及聲學技術的優勢，擴展多感合一（X-in-one Sensory Fusion）感測融合能力，並結合AI賦能，推動產品應用多元化，開拓跨領域新興應用。公司充分發揮集團綜效，深耕智慧會議設備、公共安全（Public Safety）相關設備和AIoT（B2B）視覺方案等利基型市場，並持續拓展車載應用，如ADAS、AVAS、外部聲音接收器（EARs）及車用音響等領域，朝向多感測生態圈發展，滿足不同應用，為營運添增成長動能。

此外，公司亦投資工業AI應用解決方案，如工業視覺、聲學檢測及服務型機器人，提供多樣且客製化服務，滿足客人需求，提升公司市場競爭力及獲利能力。

AI 營收 致伸

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