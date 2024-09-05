零壹營收／8月創單月次高 持續擴大雲地整合布局

零壹（3029）5日公告2024年8月合併營收為17.09億元，月增18％，較去年同期成長21％，為歷年單月次高；累計前8月合併營收為114.91億元，較去年同期累計成長23%。

零壹表示，營收成長主要受惠於企業客戶持續擴大雲地整合布局，以應付日益嚴峻的商業挑戰，企業運用雲端服務比重正快速增加，特別是混合雲、多雲架構等，已成為資訊系統主流。

展望下半年，零壹表示，企業雲端應用需求仍相當強勁，包括大數據分析、AI應用或ESG節能減碳等多重需求量能，尤其零壹今年作為VMware by Broadcom台灣總代理效應已持續顯現，除持續優化IT基礎架構，提供整合式企業級運算、網路、儲存、管理和安全上雲服務，以加速協助企業完成設立現代化數據中心需求。