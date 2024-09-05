聯電營收／8月206.45億元 月減1.2%、年增8.94%

聯電（2303）5日公布8月合併營收206.45億元，較去年同期增加8.94%，月減1.2%，累計今年前8月合併營收1,529.73億元，年增3%。

聯電第2季毛利率35.2%，稅後純益137.86億元，季增31.8%，年減11.9%，每股純益1.11元；累計上半年毛利率33.1%，營益率22.9%，稅後純益242.42億元，每股純益1.95元。

聯電看好，在通訊和電腦市場需求支撐下，第3季產能利用率可望提升至近70%，晶圓出貨量季增4~6%，受折舊增加及電費上漲影響，預期毛利率將在34~36%左右。

聯電共同總經理王石先前曾表示，「展望第3季，預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升。聯電22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域」。