快訊

真的會偷聽！臉書合作夥伴爆麥克風「收集對話」 點名3大品牌這樣說

這次不上銬…柯文哲等法官開羈押庭 又被帶到候審室原因曝光

「恐怖計程車」復出？受害者揭車子、車牌全換 竹市監理站證實：靠桃園車行

降息利多持續發酵 金融股強漲、開發金盤中漲幅逾3%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
開發金控。（圖／開發金提供）
開發金控。（圖／開發金提供）

美聯準會（Fed）主席鮑爾先前於全球央行年會表示降息時機已到，Fed決策官員將在9月18日宣布最新貨幣決策，降息利多持續帶動金融股走強，開發金（2883）、永豐金（2890）、國票金（2889）、富邦金（2881）等盤中皆上漲逾2%。

美國勞工統計局4日公布7月職位空缺數，自6月下修後的791萬降至767.3萬個，減少23.7萬個職缺，並遠低於市場預期的809萬個，創下2021年1月以來新低，顯示美國就業市場正在持續且緩慢降溫，強化市場對聯準會（Fed）大幅降息的押注，帶動美國公債周三大漲。

利率交換（IRS）顯示，交易員預期本月降息25基點機率為100%，降息50基點機率超過30%，今年剩下三次政策會議將累計降息110個基點。

由於降息循環趨勢對整體金融業均為正面，並以壽險型、國際化程度高與美元部位大的金控受益較顯著，因財務操作、投資股、債收益可望提升。以富邦金為例，股價走勢強悍，並在三天前衝上95元創下波段新高。

富邦金旗下富邦人壽在國內外股市投資大有斬獲，今年上半年，富邦人壽股票已實現損益766億元，較去年同期的276億元暴增1.78倍；不過，因大舉處分股票，今年上半年現金股利縮至44億元，較去年同期的122億元明顯減少。除股市外，富邦人壽最大投資部位仍為海外債券，約2兆8,890億元，占比為56.6%，投報率為4.18%。

開發金子公司凱基人壽上半年股票投資已實現收益達128.42億元，年增1.68倍，且6月底其他綜合損益（OCI）已減少到損失44億元，一年內回升約247億元，主要受惠資本市場尤其股票評價回升。

凱基人壽投資長謝欣欣表示，債券部位仍有未實現損失，預期後續美國降息將對債券部位的評價損益有很大幫助，但目前無法預估，要視實際降息幅度與市場狀況而定。

富邦金今年上半年稅後純益813.1億元，EPS為5.97元，稅後純益、每股稅後純益居金控業之冠。開發金上半年稅後純益169.5億元，年成長67%，EPS為0.98元。

開發金今以15.85開出，一度上漲至16.45元，盤中上漲逾3%；富邦金以91.6元開高，盤中衝高至93.2元，漲幅逾2%，重回五日、十日均線之上。

富邦金 降息

延伸閱讀

柏瑞投信：評價面具吸引力 資金持續流入特別股

月配投等債ETF9月除息秀 這檔年化配息率逾6%衝第一

日圓兌美元勁升1.2%見143字頭 美就業降溫強化降息預期

特別股收益基金 投資價值誘人

相關新聞

降息利多持續發酵 金融股強漲、開發金盤中漲幅逾3%

美聯準會（Fed）主席鮑爾先前於全球央行年會表示降息時機已到，Fed決策官員將在9月18日宣布最新貨幣決策，降息利多持續...

遠傳 強打本土娛樂內容

遠傳電信（4904）強化投資本土娛樂內容事業。遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮昨（4）日表示，將成立文創投資子公司，與文策院、T...

東科8月營收 月增18%

影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（4）日公告8月營收13.45億元，月增18.8%、年增1.1%，連續...

中華電 助攻企業AI轉型

生成式AI的應用推動企業數位轉型，中華電信（2412）董事長郭水義昨（4）日參加2024《哈佛商業評論》管理年會，與產界...

力積電攜工研院 衝AI晶片

工研院攜手力積電（6770）打造的MOSAIC 3D AI晶片，勇奪2024 R&D100大獎肯定。力積電副總經理暨技術...

億光 四領域將顯著增長

LED封裝大廠億光（2393）昨（4）日前進台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024），展示在光電及功率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。