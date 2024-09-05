降息利多持續發酵 金融股強漲、開發金盤中漲幅逾3%

美聯準會（Fed）主席鮑爾先前於全球央行年會表示降息時機已到，Fed決策官員將在9月18日宣布最新貨幣決策，降息利多持續帶動金融股走強，開發金（2883）、永豐金（2890）、國票金（2889）、富邦金（2881）等盤中皆上漲逾2%。

美國勞工統計局4日公布7月職位空缺數，自6月下修後的791萬降至767.3萬個，減少23.7萬個職缺，並遠低於市場預期的809萬個，創下2021年1月以來新低，顯示美國就業市場正在持續且緩慢降溫，強化市場對聯準會（Fed）大幅降息的押注，帶動美國公債周三大漲。

利率交換（IRS）顯示，交易員預期本月降息25基點機率為100%，降息50基點機率超過30%，今年剩下三次政策會議將累計降息110個基點。

由於降息循環趨勢對整體金融業均為正面，並以壽險型、國際化程度高與美元部位大的金控受益較顯著，因財務操作、投資股、債收益可望提升。以富邦金為例，股價走勢強悍，並在三天前衝上95元創下波段新高。

富邦金旗下富邦人壽在國內外股市投資大有斬獲，今年上半年，富邦人壽股票已實現損益766億元，較去年同期的276億元暴增1.78倍；不過，因大舉處分股票，今年上半年現金股利縮至44億元，較去年同期的122億元明顯減少。除股市外，富邦人壽最大投資部位仍為海外債券，約2兆8,890億元，占比為56.6%，投報率為4.18%。

開發金子公司凱基人壽上半年股票投資已實現收益達128.42億元，年增1.68倍，且6月底其他綜合損益（OCI）已減少到損失44億元，一年內回升約247億元，主要受惠資本市場尤其股票評價回升。

凱基人壽投資長謝欣欣表示，債券部位仍有未實現損失，預期後續美國降息將對債券部位的評價損益有很大幫助，但目前無法預估，要視實際降息幅度與市場狀況而定。

富邦金今年上半年稅後純益813.1億元，EPS為5.97元，稅後純益、每股稅後純益居金控業之冠。開發金上半年稅後純益169.5億元，年成長67%，EPS為0.98元。

開發金今以15.85開出，一度上漲至16.45元，盤中上漲逾3%；富邦金以91.6元開高，盤中衝高至93.2元，漲幅逾2%，重回五日、十日均線之上。