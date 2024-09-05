緯穎遭列注意股 高低價差250元、遭外資連13日賣超

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

伺服器ODM廠緯穎（6669）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。證交所4日公布，緯穎因股價在近六個營業日的起迄兩個營業日中，其收盤價價差達250元，遭點名列入注意名單。而緯穎昨日早盤則以1715元開低走跌，盤中股價持續下探，終場收在1675元、單日下跌165元，跌幅達8.96%，至今外資已連13個交易日賣超持股、後續發展引發關注。

人工智慧（AI）題材正夯，緯穎第2季合併營收新台幣774.81億元，營業淨利為62.07億元，稅前淨利為62.07億元，稅後純益為46.94億元，每股純益26.85元。而6月單月營收為 307.58 億元，月增24.2 %，年增36 %，達到近15個月以來的新高紀錄，合併前6月營收達1471.09億元，年增約12.7%。展望未來，緯穎內部透露，公司持續看好在今年下半年，旗下全新AI伺服器產品也將推出，屆時將進一步助攻整體營運表現。

緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，號稱「最純AI大廠」。而緯穎近年持續擴充旗下各廠區的產能，目前旗下全球產能分佈，可以從其營業額的分布範圍得知，公開資料顯示，目前約有70%、至75%之間的產能，來自於北美墨西哥廠所供應，另外有10%、至15%是來自向母公司緯創捷克廠所委託代工的產品，至於亞太地區，則也占有10%、至15%。內部表示，看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢。

財務長陳昌偉日前透露，馬來西亞作目前亞太區最主要的出貨地，其一廠已從2023年下半年投產，不過擴產計劃持續推進，已開始進行新建二廠的進一步規畫；並自今年起講大陸的產能陸續轉出，並移至馬來西亞。至於北美墨西哥地區的擴產計劃，也將首季末尾，正式自試產階段跨入量產，此外，他也看好在今(2024)年下半年，旗下全新AI伺服器產品也將問世，屆時將進一步助攻整體營運表現。

伺服器 緯穎

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