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AI伺服器五大代工廠同遭狙擊 股價全面跳水

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
台股AI伺服器代工五雄4日同遭狙擊。圖為AI伺服器，與本新聞無關。（本報系資料庫）
台股AI伺服器代工五雄4日同遭狙擊。圖為AI伺服器，與本新聞無關。（本報系資料庫）

輝達（NVIDIA）重挫，台股AI伺服器代工五雄昨（4）日同遭狙擊，股價全面跳水，鴻海（2317）下挫近3%，廣達（2382）、緯穎（6669）重挫超過8%，緯創（3231）、英業達（2356）同步下殺逾半根停板。廣達市值更失守兆元大關，五家公司市值合計蒸發超過2,100億元。

鴻海昨天股價下跌2.97%或5.5元，收在179.5元，跌破5日、10日、月線與半年線大關，單日市值蒸發762億元，降至2兆4,884億元。外資周二大舉買超2.1萬張後，昨日變臉轉賣超3,786張，投信則連二買力挺。

廣達股價大跳水，重挫8.09%或22元，收在250元，除摔出5日、月線，也摜破年線250.96元，單日市值銳減850億元，降至9,656億元。外資原本周二中止連六賣，轉買超5,711張，昨日再次反手大砍1.9萬張，自營商則連九賣。

AI伺服器代工五強4日市值變化 圖／經濟日報提供
AI伺服器代工五強4日市值變化 圖／經濟日報提供

緯穎昨日股價大跌8.97%或165元，收1,675元，下探近十個月來收盤新低價，單日市值縮水310億元，降至3,112億元，逼近3,000億元大關。外資與投信已連續十個交易日賣超緯穎，外資昨日再調節213張，三大法人合計賣超333張。

緯穎母公司緯創昨日重挫超過半根停板，終場大跌5.15%或5.1元，收在94元，單日市值蒸發148億元，滑落至2,723億元。外資連三日調節持股，昨日再賣超逾1萬張，近三個交易日累計出脫超過2萬張，投信持續力挺、連續買超11個交易日，買超張數共4,526張。

英業達同步落難，昨日大跌5.27%或2.35元，收在42.25元，探近九個月以來收盤新低價，單日市值縮水84億元，降至1,516億元。外資連續賣超七個交易日，昨日再賣9,981張，累計出脫超過3.1萬張。

外資 緯穎

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