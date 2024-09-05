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台積、聯發科、聯電、日月光股價全倒 半導體四雄市值減1.5兆

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲尹慧中／台北報導
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

輝達（NVIDIA）遭美國司法部調查反托辣斯導致周二股價暴跌逾9.5%，拖累費半重挫7.7%效應昨（4）日蔓延至台股，不僅加權指數收盤大跌近千點，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）等四大半導體權值股全倒，四家市值昨天合計大舉蒸發逾1.5兆元。

受美股不振與輝達重挫干擾，台積電周二ADR重摔，昨天普通股早盤一度下探至888元，終場收889元，下跌51元，跌幅5.4%，為8月上旬以來最低價，並失守900元整數大關，市值銳減約1.32兆元，降為23.05兆元，面臨23兆元保衛戰。

半導體四雄4日市值變化 圖／經濟日報提供
半導體四雄4日市值變化 圖／經濟日報提供

外資昨天大舉賣超台積電4.9萬餘張，連二賣，為近期最大賣超量，是導致權王股價疲弱最大賣壓。

聯發科昨日股價走勢同步疲弱，終場跌85元或近7％，跌幅為四大半導體權值股最重，終場收1,135元，總市值蒸發近1,360億元，降至約1.815兆元。外資與自營商都對其連兩賣，外資賣超2,423張，是近22個交易日以來外資賣超最大量，惟本土投信力挺，昨天持續買超556張，連五買。

聯發科是全球智慧手機處理器出貨量龍頭，公司正向看待下一代旗艦晶片天璣9400預計10月上市，採用3奈米製程生產和安謀（Arm）v9核心，搭配全大核架構，性能和能耗表現可望顯著提升，有助客戶開發生成式AI功能，將是未來縮短智慧手機產品周期的關鍵。

聯電昨天股價下跌1.8元，收在53.3元，跌幅3.27%，單日市值蒸發225.51億元，降至6,677.74億元。外資昨天大賣聯電逾2.9萬張，為近期最大賣超量，投信則逢低買超1.8萬餘張，連14買。

日月光投控昨天股價重挫5.28%，終場跌8元、收143.5元，市值減少約351.22億元，降至6,299.9億元。

台積電 外資

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