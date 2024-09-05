聽新聞
test
0:00 / 0:00
東科8月營收 月增18%
影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（4）日公告8月營收13.45億元，月增18.8%、年增1.1%，連續四個月成長，且為歷史同期次高。
東科累計今年前八月營收83.1億元，年增24.1%，成長主因來自客戶訂單需求增長，推升業績持續高飛。東科指出，在旺季加持下，預料9月也穩定成長，對後市持樂觀態度。
據悉，下半年是東科出貨旺季，尤其第3季是每年出貨動能最強的季度，今年估計也不例外，而且訂單成長力道比以往更強勁，目前東科所有產線均很忙碌，全力趕工給客戶。
在影音串流趨勢推升下，家庭式劇院成為全球市場新商機，推升具備ATMOS全景聲及沉浸式環繞音效的聲霸（Soundbar）市場需求高漲，東科的客戶均為全球Soundbar的領先品牌，受惠最深。
東科Soundbar的前三大客戶分別是三星、LG、SONY；其中三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭，因此東科業績也雨露均霑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言