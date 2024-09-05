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東科8月營收 月增18%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（4）日公告8月營收13.45億元，月增18.8%、年增1.1%，連續四個月成長，且為歷史同期次高。

東科累計今年前八月營收83.1億元，年增24.1%，成長主因來自客戶訂單需求增長，推升業績持續高飛。東科指出，在旺季加持下，預料9月也穩定成長，對後市持樂觀態度。

據悉，下半年是東科出貨旺季，尤其第3季是每年出貨動能最強的季度，今年估計也不例外，而且訂單成長力道比以往更強勁，目前東科所有產線均很忙碌，全力趕工給客戶。

在影音串流趨勢推升下，家庭式劇院成為全球市場新商機，推升具備ATMOS全景聲及沉浸式環繞音效的聲霸（Soundbar）市場需求高漲，東科的客戶均為全球Soundbar的領先品牌，受惠最深。

東科Soundbar的前三大客戶分別是三星、LG、SONY；其中三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭，因此東科業績也雨露均霑。

三星 營收

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