遠傳 強打本土娛樂內容

遠傳電信（4904）強化投資本土娛樂內容事業。遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮昨（4）日表示，將成立文創投資子公司，與文策院、TVBS及南韓CJ ENM等國際夥伴合作，預計今年底前成立投資基金，啟動台灣本土電影、電視及演唱會等影視娛樂專案投資。

這是繼2022年米神國際成立後，遠傳再次出擊，展現扶植本土內容的決心。遠傳去年與文策院簽定備忘錄，看好具備在地文化特色的原創影音內容成為近年來國際娛樂圈的主流趨勢，更是各國文化發展重點項目，雙方將共組影視娛樂基金。

遠傳參加ContentAsia主辦第16屆年度影視產業盛會「亞洲影視內容峰會」，今年首次在台灣舉行。蔡俊榮分享遠傳friDay影音之內容規劃與用戶經營策略。目前遠傳投資的《青春18x2通往有你的旅程》在全球票房表現亮眼，票房達新台幣5.6億元，採購與投資台灣戲劇、綜藝、電影方面不遺餘力。

根據PwC於2023年發布的「2023-2027台灣娛樂暨媒體業展望」報告，台灣OTT影音市場在2022年達18億美元，占台灣娛樂及媒體產業9.1%。蔡俊榮表示，遠傳friDay影音用戶年成長率達10%，連續四年本土OTT付費訂閱第一名，主因遠傳friDay影音的獨家強勢內容、國際合作優勢、與個人化AI技術應用等三大指標策略。