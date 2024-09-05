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中華電 助攻企業AI轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

生成式AI的應用推動企業數位轉型，中華電信（2412）董事長郭水義昨（4）日參加2024《哈佛商業評論》管理年會，與產界跨界對談探討「GenAI創新應用策略」。郭水義強調，中華電信以AI技術賦能產業轉型，並以強大AI算力支援企業AI應用，推動企業AI轉型。

郭水義表示，在AI相關服務中，中華電信具備算力、平台及各項應用，可為企業導入各種服務，中華電信也利用AI進行各項業務發展，他並預告明年還會有AI新創獨立為新公司，也朝向股票初次發行方向發展。

郭水義表示，中華電信已利用5G與AI等科技，協助各縣市政府推動智慧治理，近期以5G與AI打造國際港灣群，協助台灣港務公司推動智慧海港及自動化櫃場試驗場域，在高雄建置全台第一個5G網路切片服務大規模驗證場域、導入輕軌防碰撞及交通大數據等應用，促進港灣城市的智慧升級。

中華電信指出，在智慧海港的建置中，透過自主研發之AI-OCR技術，整合櫃損辨識技術及車道車輛定位導引功能，提高貨櫃裝卸管理與影像調閱效率。

AI 中華電信

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