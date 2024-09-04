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台股早盤為什麼崩跌千點？分析師蔡明翰：複製8月初走勢

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ADR重挫6.5% 台積電回測半年線、市值跌破24兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股周二全數收黑，台積電ADR重挫6.53%，以160.49美元收盤，台股4日開低，盤中一度崩跌逾千點，下探至20,922.17點，下跌1,170.04點，權王台積電跳空開低，以894元開出，下跌46元，跌幅4.89%，一度下滑至888元，跌幅5.53%，回測半年線，盤中跌幅收斂，一度再站上900元關卡。

美股道瓊指數以40,936.93點收盤，下跌626.15點、跌幅1.51%；S&P500指數下跌2.12%；那斯達克指數下跌3.26%；費半指數下跌7.75%；台積電ADR跌6.53%，收在160.49美元，較台北交易溢價縮為不到10%。

台積電早盤以894元開出，跌破900元，市值縮水1兆1,929億元，降至23兆1,846億元，早盤一度下滑至888元，重挫52元，回測半年線，不過，盤中跌幅收斂，股價再站上900元，一度回升到905元，盤中跌幅逾4%。

台股早盤以21,574.65點開出，下跌517.56點，開盤不到5分鐘，指數急殺至20,922.17點，重挫1,170.04點，跌破半年線，隨著台積電的跌勢縮小，盤中指數跌幅略有收斂。

台積電

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