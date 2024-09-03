錼創：毛利率還會向上

錼創科技-KY創（6854）董事長李允立昨（3）日表示，錼創2023年第1季毛利率約負9.82%，但今年第2季毛利率已逾30%，有信心毛利率還會持續向上，將快速讓生產成本下降，並開發更有利基的市場。

錼創昨天舉辦第二屆錼創Micro LED技術論壇，友達暨富采董事長彭双浪、陽明交通大學講座教授程章林、國際半導體產業協會台灣區副總裁蘇貞萍和電電公會副秘書長呂正欽等人出席。

李允立表示，在台灣有兩個非常好的產業，半導體和面板產業，Micro LED就是將兩者結合的成果，看好Micro LED產業發展也可依循摩爾定律，每12至18個月單位面積上Micro LED數量倍數成長，生產成本將下降50%。

李允立指出，產業面臨的挑戰是如何擴大產能、開拓市場並降低成本，在整個產業鏈上下游合作下，Micro LED技術的發展有望推動成本快速下降，預期最快2030年前成本就可能低於OLED。

彭双浪表示，Micro LED有無限可能，透明顯示器發展過程中，除在電視、大尺寸應用外，還有很多應用，因Micro LED具高亮度、面積小的特性，富采已發展光通訊功能產品，將積極找出更多產業發展的可能性。錼創展示多款Micro LED顯示器應用產品，包括「9.38吋可調節透明度Micro LED面板」、「單片全彩FHD高解析及高亮度微型顯示器」，以及「無縫拼接多面Micro LED Cube顯示器」。

錼創今天在國際半導體展展出「AI賦能-Micro LED巨量轉移設備」，以及更多Micro LED創新應用產品。錼創第2季合併財報稅後淨損3,094.6萬元，較第1季及去年同期收斂，每股虧損0.29元。