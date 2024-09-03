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華通泰國廠Q4試產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠商華通（2313）持續推進泰國布局，預計今年第4季試產及完成客戶認證，昨（3）日公告泰國子公司買設備斥資逾3.4億元。華通代子公司COMPEQ（THAILAND）CO., LTD.公告購買機器設備交易總金額約新台幣3億4,741萬4,000元，取得目的為供生產用途。

華通向關係企業Pelican Cove Investment Ltd.議價，後續仍須取得總裁及董事長核准決定。

華通日前說明，泰國進入設備裝機階段，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星產品的硬板，期望可在第4季試產及完成客戶認證。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

華通表示，低軌衛星產品為今年能見度最高的產品，除了既有客戶外，也會積極擴大衛星產業的客戶群，並持續拓展Data Center、AI伺服器、Switch、CPO、光模塊、車用電子等新客戶，以期未來在各產業領域的PCB用板都能積極發展掌握商機。

華通

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