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廣達入股美智慧眼鏡廠 將斥資6億參與現增

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠廣達（2382）昨（3）日公告，將分三階段參與美國AR眼鏡與技術供應商Vuzix現金增資，共投入不超過2,000萬美元（約新台幣6.49億元），取得19.2%以內股權，強化雙方戰略合作關係，深化智慧眼鏡布局。

廣達公告，第一階段將以每股1.3美元，取得7,692張Vuzix普通股，預計斥資不超過1,000萬美元（約新台幣3.25億元），未來一年將參與第二及第三階段增資，取得Vuzix特別股，總金額不超過1,000萬美元，取得股數與每單位價格目前仍未定。

美股9月2日因勞動節休市，Vuzix前一個交易日（8月30日）收盤價為每股0.86美元，與廣達此次普通股收購價相較，溢價幅度約51%。

廣達去年11月宣布與Vuzix簽署合作協議，根據規畫，廣達將採用Vuzix旗下光波導、光學顯示元件，提升AR智慧眼鏡及相關配件規格，預計今年陸續出貨。

增資 廣達 新台幣

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