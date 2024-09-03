群電營收 寫最旺8月

電源大廠群電（6412）受惠PC及雲端智慧應用需求轉強，昨（3）日公布8月合併營收35.32億元，為歷年最旺的8月，月增一成，年增6.7%。公司看好，受惠十一長假前備貨潮，9月業績有望續強，本季營收估季增雙位數百分比，單季營收將重返年增軌道。

群電前八月合併營收236.86億元，年減1%。法人預估，群電本季合併營收有望突破百億元大關，攀上八季來高點，獲利同步向上。群電昨天不回應法人預估的財務數字。

群電指出，公司營運本季開始急起直追，很有機會在9月把落後的進度補上，第4季力拚營收年增，目標2024年達到全年營收和獲利雙成長。群電昨天股價收129元，小漲0.5元，投信法人連六日買超。

群電坦言，本季旺季效應不算很強，惟內部積極提升重點產品市占、優化產品組合，帶動PC相關和雲端智能應用8月業績較7月及去年同期明顯增長，尤其智慧低碳整合平台包括智慧建築、智慧工廠解決方案營運持續增速，營收月增八成，年增翻倍。

談到大陸自製3A遊戲大作《黑神話：悟空》上市後，對電競筆電電源市場的助益，群電說明，8月觀察到大陸市場對200瓦以上筆電電源拉貨動能轉強，有助帶動群電產品均價（ASP）及毛利率，未來將密切觀察遊戲影響是否能擴展到全球市場。