旺季報到 群電8月營收衝歷年同期新高
旺季報到，群光電能今天公布8月營收新台幣35.32億元，月增10.05%，比去年同期成長6.71%，創下2022年9月以來近2年新高，也是歷年同期新高。
群電表示，除了旺季效益，積極提升重點產品市占率，並持續優化產品組合。8月包括PC相關及雲端智能應用營收，都較7月或去年同期明顯提升；尤其智慧建築、智慧工廠等智慧低碳整合平台相關營收，較7月大幅增加8成，比起去年同期更是翻倍成長。
展望後市，群電預計大陸十一長假前會有一波備貨潮，9月營收可望續強，第3季整體營收有望呈現雙位數的季增表現，單季營收對比去年同期也可望重返成長軌道。
群電累積今年前8月營收236.86億元，比去年同期略減1%。公司預估，9月會把落後的進度補上，累積營收年增率可望翻正，第4季也將力拚營收年增，目標全年營收、獲利要雙雙成長。
近期大陸國產3A級遊戲大作「黑神話：悟空」引發熱潮，市場看好有望帶動電競筆電需求。對此，群電主管表示，8月確實有觀察到大陸市場在200W以上筆電電源的拉貨動能增強，對公司筆電電源的產品單價（ASP）和毛利率都有正面助益，接下來要觀察影響範圍能否擴展到全球市場。
群電主管分析，由於今年上半年電競筆電缺乏新產品及熱門遊戲刺激，銷售略顯低迷，黑悟空遊戲畫面精美，對PC硬體需求高，遊戲爆紅有機會推動整體PC硬體需求升級，加上明年上半年配備輝達（NVIDIA）新世代GPU的電競筆電即將推出，有望擴大接下來電競筆電換機潮的力度，帶動高階電競筆電電源的瓦特數提升。
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