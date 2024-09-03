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信邦營收／8月28.12億元 月增0.41%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）3日公布自結2024年8月合併營收為28.12億元，較7月28.00億元成長0.41%，比去年同期27.54億元成長2.07%；累計前8月合併營收為220.20億元，較去年同期減少3.17%。

信邦指出，8月合併營收之成長，係醫療、汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較7月成長3.58%、7.22%及14.76%，為歷年同期高點；累計前8月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少6.88%、汽車產業減少8.79%、綠能產業減少11.55%、工業應用產業成長0.75%、通訊及電子週邊產業成長10.99%，仍為歷年同期次高。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收78.78%；連接器及零組件銷售占21.22%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收29.19%；綠能產業占28.39%；通訊及電子週邊產業占20.37%；汽車產業占13.78%；醫療及健康照護產業占8.27%。

信邦 營收

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