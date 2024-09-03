群電營收／8月35.32億元、月增10.1% 為同期新高

電源大廠群電（6412）公布8月合併營收35.32億元，月增10.1%，年增6.7%，為同期新高。累計今年前八月合併營收236.86億元，年減1%。

公司指出，本季旺季不算很強，但群電積極提升重點產品的市場率、持續優化產品組合，使得PC相關和雲端智能應用8月營收均較上月及去年同期明顯提升，尤其智慧低碳整合平台包括智慧建築、智慧工廠解決方案營運持續增速，營收月增八成，跟去年同期相比翻倍成長。

展望後市，公司預期，十一長假前會有一波備貨潮，9月營收可望續強，看好本季營收可望雙位數季增表現，單季營收也將重返年增軌道。公司強調，以公司前八個月進度來看，營收還比去年小幅衰退1%，公司從本季開始急起直追，很有機會在9月把落後的進度補上，第4季力拚營收年增，目標2024年達到全年營收和獲利雙成長。

針對中國大陸國產3A級遊戲大作《黑神話：悟空》上市後對電競筆電電源的影響，公司說明，8月的確觀察到中國市場在200W以上筆電電源的拉貨動能增強，對公司筆電電源的ASP跟毛利率都有正面助益，接下來公司會密切觀察遊戲影響是否能擴展到全球市場。

由於今年上半年電競筆電缺乏新產品及熱門遊戲刺激，銷售略顯低迷，黑悟空遊戲畫面精美，對 PC硬體需求高，遊戲爆紅有機會推動整體PC硬體需求升級，也可能帶動帶動更多3A遊戲開發，再加上明年上半年配備NVIDIA新世代GPU的電競筆電即將推出，這些有利因素都有望擴大接下來電競筆電換機潮的力度，帶動高階電競筆電電源的瓦特數較上一代提升。整體而言，公司認為，明年筆電電源的市況可期，大瓦特數筆電電源也有望再創高峰。

有關伺服器／HPC電源業務布局進展，群電表示，針對於AI伺服器電源的主流產品，公司在3-5.5KW不管單顆PSU或系統級產品線都已到位。目前3-4KW產品訂單持續穩定成長，而66KW powershelf 產品（12顆5.5KW電源產品構成）8月已成功送樣給客戶端測試中，進度順利。公司預期在AI伺服器產品線齊備後戰力將大幅增強，明年在新客戶、新產品疊加效應下，伺服器／HPC 電源營收有望進入快速成長期