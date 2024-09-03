開低走低不敵賣壓 台股下跌142點收22,092點

台股3日收盤下跌142.89點，終場以22,092.21點作收，成交量2,897.13億元；台積電（2330）收盤價940元，下跌8元、跌幅0.84%。

今日成交金額大且走高為：鴻海、台光電、盟立、金像電、羅昇、聯茂、所羅門、昆盈、高鋒、愛普*及祥碩；成交金額大且疲軟者有：一詮、弘塑、上詮、世紀鋼、欣興、時碩工業、光聖、正達、富世達及海悅。

第一金投顧表示，國泰金（2882）、富邦金（2881）維持於短期均線之上，隨時有機會扮演盤勢助攻角色。展望下半年，整體主軸仍聚焦於AI相關議題，尤以伺服器為關注焦點，隨著台積電最新法說宣布CoWoS產能將逐漸開出，而且今年與明年產能都將翻倍，有望挹注下，AI伺服器出貨暢旺，以及搭載Intel與AMD的AI PC陸續問世與蘋果新一代iphone將帶入AI 應用，⻑線關注焦點仍落於AI相關商機，大盤拉回可留意逢低布局機會。

AI伺服器除硬體外，仍需相關軟體支援與雲端服務廠商落地推行，雲端類股亦有電子股拉回的資金避風港效果，選股仍以基本面為首，挑選營收與獲利保有持續增⻑公司，如適逢回檔創造出空間可考慮逢低布局，並恪守紀律居高思危，嚴控持股水位與槓桿風險。