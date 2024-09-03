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興櫃添新兵 資拓宏宇登錄首日大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

櫃買中心統計至8月底已登錄興櫃買賣的家數達329家，3日再添新兵，資拓宏宇正與登錄興櫃買賣，股價開高走高，一度衝達85元，較券商認購價52元高出33元，漲幅63.46%，盤中漲幅也超過50%，順利展開掛牌蜜月行情。

資拓宏宇是一家專業化、大型化與國際化之資訊通訊服務公司，運用 AI、RPA、ESG、Cloud、Data、5G、資安等創新技術，深耕智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市等專業領域。

資拓宏宇主要服務內容包含應用系統開發建置專案與產品服務，主要承接政府機關、銀行、電信、醫療院所等企業客戶之應用資訊系統規劃、建置、維運、顧問諮詢及技術研發等專案；雲端服務：主要提供雲端流量服務、公有雲、私有雲以及混合雲的架構整合建置服務、雲端應用軟體開發 (ISV)、雲端 SaaS 服務及雲端相關產品代理及銷售。

另外，軟硬體設備買賣與維運服務，主要提供相關應用系統所需之軟硬體設備買賣及其維運服務；資安及其他軟體產品代理銷售：主係提供資訊安全及個資保護管理顧問服務，並代理國際品牌資安產品以及知名軟體產品 Denodo、Tibco、Temenos、UiPath、RedHat、Kong、Finastra Kondor 等商品；委外服務，依客戶需求派駐適合人力至客戶端，提供客戶專業之資訊人力。

資拓宏宇去年合併營收44.25億元，年增16.41%，創歷史新高，稅後純益1.69億元，每股純益2.31元；今年上半年合併營收19.23億元、年增1.35%，每股純益0.45元；累計今年前7個月合併營收22.19億元，年增3.57%，持續成長，全年營收可望再創新高。

資拓宏宇登錄興櫃，券商認購價為52元，早盤以62元開高後一度衝達85元，以認購價計算，盤中漲幅超過50%，興櫃掛牌首日表現強勢。

興櫃 雲端服務

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