無畏遭處置 台灣精銳再飆歷史新高

台灣精銳（4583）3日起列為處置股，每5分鐘撮合一次，但仍擋不住其漲勢，盤中一度衝達漲停價598元，再創歷史新高，台灣精銳自8月以來已飆漲95%，漲勢驚人。

台灣精銳先前因達公布注意交易資訊標準，遭證交所列為警示股，公告7月自結每股稅後純益1.43元，連同上半年每股純益8.20元，累計前七月純益9.63元。

台灣精銳獲利穩健，毛利率自2022年第三季以來長期維持在50%以上，營益率同樣有30%以上的水準，今年上半年稅後純益達6.58億元、年增46.2%。台灣精銳稍早在法說會中指出，下半年毛利率目標維持50%以上，全年營收拚雙位數增長。

台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，應用涵蓋半導體、醫療、物流倉儲、車用、機器人等。台灣精銳表示，公司生產的減速機與新產品伺服聯軸器都有機器人相關應用；其中在協作型機器人，已經可在工廠看到。

不過在產能利用率方面，台灣精銳說，目前利用率約70%，而三廠工作空間利用率僅30%，未來隨市場需求成長，還有很大的擴充空間，同時也可保留給新世代產品發展。

台灣精銳今列為處置股，因連續三個營業日達公布注意交易資訊標準，至9月17日才解除處置。今無畏受到處置，股價仍一度大漲至漲停板598元，創下歷史新高。