全球航運龍頭指數前十大個股平均 EPS勝過美股科技七巨頭

全球股市受到AI科技股領跌修正，這段時間受到市場熱議的AI科技股漲多評價面偏高，也是引發投資人賣壓的原因之一。對於想參與股市成長的投資人，除了追AI科技，還有沒有下一個值得關注的族群？野村投信表示，追成長不只有AI，全球航運的漲相也相當不錯，除了有獲利面支持，目前評價面位於相對低基期， 9月登船正逢時。

在航運獲利方面，野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，若比較全球航運與AI科技大廠的成長性，分別採NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數前10大持股與美股科技七巨頭 (Magnificent 7)，2024全年營收成長率預估均達20%以上的亮眼表現，然進一步觀察2024全年每股盈餘(EPS)成長率，美股科技七巨頭平均可達71.06%、表現亮眼，然全球航運龍頭指數前十大個股平均則高達145.59%，獲利爆發力更勝一籌。

從評價面來看，根據彭博當前本益比數據，分屬工業的全球航運僅約13倍，不但相對全球11大產業 (GICS分類)低廉，更遠低於不少AI科技熱門股所屬的資訊科技 (42倍)與通訊服務 (27倍)，意味著航運股價未來仍有表現的空間、後市值得期待。

野村全球航運龍頭息收ETF(00960) 經理人張怡琳進一步指出，AI科技大趨勢明確且獲市場認同，相關股票投資機會前景可期，但追成長不只AI，航運類股的爆發力也很驚人，尤其是在疫情後全球航運一直存在著供不應求的結構性問題，加上紅海危機等地緣政治衝突不斷、貨櫃搶運等，打亂全球各類型航運的供給量能，在散裝方面，BCI領漲推升BDI，散裝航運市場即將進入秋季傳統旺季，海岬型船維持領漲態勢，航運維持領漲態勢不變。加上運價又再度來到疫情高峰時約七成水準，高運價對於航運公司營收與獲利料將帶來大幅的挹注，加上評價面又具吸引力，有助航運股未來前景。

若想參與全球航運大行情、但又擔心單押個股風險，投資全球航運龍頭ETF是一個不錯的選擇，8月30日正式展開募集，預計9月20日掛牌的全台首檔航運ETF「野村全球航運龍頭息收ETF(00960)其追蹤的NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，全球航運股不僅能參與全球經濟成長，企業營收持續向上，地緣政治問題短期間難解，運價隨著供需變化、衝高，產業界也無法解決。

紅海危機受阻對全球供應航路的影響，實際上比先前預期還要更大，推升運價飆漲「大航海時代」再現，加上罷工等所引發供應鏈危機，運力將更吃緊，引發航商抽調運力的連鎖反應，使斷鏈問題加劇，將帶動運價持續上漲，全球航運龍頭企業業績受惠將加大，股價具有極佳成長動能，加上全球航運龍頭息收指數與台灣加權股價指數、S&P 500指數，相關係數只有五成，近期台股、美股高點震盪大，想要增加資產組合的避險性，除了最基本的股債配置，航運股指數與主要股關聯度低，利空擾市全球航運股反而有望逆勢撐盤。

提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，應採取穩定收益和具資本保護的策略，降低風險，因此在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。