全漢內外皆美 獲利添動能

電源廠全漢（3015）本季電競高瓦數產品穩健增長，伴隨本業營運加溫，單季營收有望登上今年以來高峰，加上轉投資旭隼、佳必琪等業外股利助攻，法人看好全漢本季獲利有望攀四季來高點。

全漢昨（2）日不評論法人預估的財務數字，該公司日前表示，來自工業電腦（IPC）、網通及高階筆電等需求回溫，看好下半年營運將優於上半年。

IPC及網通需求疲弱影響，全漢上半年稅後純益1.96億元，年減5.7%，每股純益1.05元。第2季稅後純益8,277萬元，季減27%，年減33.9%，單季獲利低於首季與去年同期。

全漢說，首季匯兌收益約8,800餘萬元，第2季縮水至僅2,800餘萬元，惟因產品組合優化，上季毛利率18.67%，季增1.63個百分點，仍是三季來最佳。該公司7月營收9.71億元，月增6.8%，年減15.8%；前七月營收65.74億元，年減17.6%。

全漢認為，隨著電競市場回溫，加上PC市場庫存水位已近健康水準，商用需求逐步向上，相關電源電源以高功率、高瓦數為訴求，有助於產品結構優化，加上IPC及網通等新案挹注，看好下半年營運優於上半年。

全漢本業回神之際，手上持有UPS大廠旭隼股票約3,264張，為業外大加分。