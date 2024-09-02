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晶睿強化 AI 解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

安控大廠晶睿（3454）建構全方位AI安防解決方案，昨（2）日發布全新AI功能RealSight Engine，可將網路攝影機在任何光源條件下拍攝的影像，轉化為清楚可見的人物影像，即使面對背光環境，臉部表情也能超清晰，更排除複雜設定，安裝即啟用，藉由功能升級，全面搶攻AI商機。

晶睿總經理廖禎祺日前表示，今年營運重心聚焦建立全產品AI生態系，下半年隨著ODM客戶庫存調整已近尾聲，今年ODM事業相關AI產品占比將逾五成，加上品牌新品陸續推出，結合智慧安防雲端服務VORTEX，力拚下半年營運一路向上。

晶睿引用研究機構資料指出，全球AI網路攝影機市場規模將從2023年82億美元，成長至2033年674億美元，年均複合成長率達23.5%，顯示研發AI功能是次世代安防產業成長關鍵。

晶睿產品企劃處處長廖邦廷表示，旗下AI網路攝影機結合智能物件分析，可輕鬆辨別人、車、行徑與特徵，並輔以智能影像分析功能提升警報準確率，擴充影像辨識等。

AI 晶睿

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