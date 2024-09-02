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研揚新品將助攻營收

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠研揚（6579）衝刺邊緣AI業務，推出全新無風扇單板電腦產品，除了搶攻數位看板、智慧櫃檯與互動式戶外廣告（DOOH）等多元場景需求外，亦能支援低延遲、入門級工業AI應用，看好新品有望帶動下半年業績。

研揚表示，新品搭載NXP i.MX 8M Plus處理器，此無風扇單板電腦結合四核心安謀（Arm） Cortex-A53 處理器，以及可選的神經處理單元（NPU），提供2.3 TOPS的推理性能。

研揚全新產品定位應用於多媒體領域，特別適合用於數位看板、智慧櫃檯與互動式戶外廣告等多元場景。此外，憑藉強大的處理器平台與豐富的接口配置，能夠支援低延遲、入門級工業AI應用。

相較工業電腦同業，研揚很早就開始布局邊緣AI業務，隨著生成式AI商機於去年開始啟動，也同步激勵研揚AI相關專案，成為近兩年營運增長主要動能之一。

研揚總經理林建宏先前指出，公司持續布局AI領域，預計相關業務營收比重持續成長，今年將達15%至20%，隨著市場趨勢持續向上，目標2026年邊緣AI營收比重達40%。

AI 研揚 處理器

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