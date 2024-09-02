迅得搶市 秀新解決方案

迅得（6438）搶攻半導體市場展現成果，昨（2）日推出新系統空中無人搬運車（Overhead Hoist Transfer, OHT），提供半導體封測廠及下游IC載板廠完整的解決方案，成功降低客戶投資成本，預計在明天登場的SEMICON Taiwan 2024國際半導體展亮相。

迅得表示，空中無人搬運車為自主開發而取得的產品技術，有助於迅得提供更完整的自動化物料搬運系統（AMHS）解決方案。

依據說明，OHT過去為半導體晶圓製造大廠如台積電等所需使用的系統，但在先進封裝及下游產業自動化程度提升趨勢下，開始擴及封測與下游領域。

迅得董事長王年清表示，台灣半導體產業很強，但全球化競爭日趨激烈，下游封測、載板廠也須升級。OHT系統可說是完善半導體製程自動化最後一塊拼圖，後續將朝向產業無人化工廠、智慧工廠願景努力。